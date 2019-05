PSG : Un Brésilien sur le déclin, Paris est quand même sur le coup

Dans : PSG, Mercato.

Thomas Tuchel ne cesse de le répéter, le Paris Saint-Germain a besoin de joueurs fiables et expérimentés.

Des éléments comme Daniel Alves, le milieu ou latéral droit qui donne satisfaction à l’entraîneur parisien, du moins au niveau de l’état d’esprit. Reste à savoir si l’ancien joueur de la Juventus Turin prolongera son contrat qui expire le mois prochain. En tout cas, le club de la capitale s’intéresse à un joueur du même profil, à savoir Filipe Luis (33 ans). On se souvient que le champion de France avait déjà tenté d’attirer le latéral gauche l’été dernier.

Près d’un an plus tard, le PSG serait de nouveau sur le coup, annonce le site de Goal. Il faut dire que le Brésilien se retrouve en fin de contrat à l’Atlético Madrid. Une situation dont Wolverhampton et Flamengo, prêt à lui offrir un bail de deux ou trois ans, aimeraient également profiter. De son côté, Filipe Luis privilégie une prolongation, sans pour autant écarter la piste parisienne. Certes, un temps de jeu limité l’attend au PSG. Mais la perspective de rejoindre un tel club et ses nombreux compatriotes est forcément attirante…