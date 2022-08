PSG : Un attaquant en plus ? La dernière folie parisienne

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Pas totalement satisfait du recrutement, Christophe Galtier réclame encore trois recrues supplémentaires. L’entraîneur du Paris Saint-Germain espère notamment la venue d’un attaquant. Un renfort probablement destiné à passer l’essentiel de sa saison sur le banc des remplaçants.

A en croire Christophe Galtier, « dans les prochains jours, ça va beaucoup bouger » au Paris Saint-Germain. Le coach parisien attend du mouvement dans les sens des départs et des arrivées. Des opérations sur le point d’aboutir d’après le technicien. « Certains sont en instances de départ, d'autres attendent pour nous rejoindre, confiait le natif de Marseille aux médias cette semaine. Nous avons identifié les postes où nous devons nous renforcer. » Christophe Galtier attend effectivement un renfort par ligne. Une demande que Dave Appadoo ne comprend pas.

L'entraîneur du PSG, Christophe Galtier, s'est gardé vendredi de considérer son club comme "favori de son groupe" en Ligue des champions, où figure notamment la Juventus de Turin, un "très grand club européen (...) qui a l'habitude de la compétition" #AFP pic.twitter.com/3tlWzfUJuC — Agence France-Presse (@afpfr) August 26, 2022

Le chroniqueur de la chaîne L’Equipe valide à peine la nécessité de recruter un défenseur central ainsi qu’un milieu de terrain. En revanche, la signature d’une doublure supplémentaire derrière Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi lui semble incohérente. « Ils n’ont pas besoin de trois renforts selon moi, a commenté le journaliste dans l’émission L’Equipe du Soir. Je veux bien entendre l’argument du défenseur central avec la défense à trois et qu’il va falloir manager Sergio Ramos. Effectivement, un de plus ce serait pas mal. »

Comment faire tourner la MNM ?

« Fabian Ruiz au milieu, éventuellement parce que c’est un profil qu’ils n’ont pas tout à fait, surtout avec le départ probable de Gueye, a imaginé le spécialiste. Mais par contre en attaque, déjà on a un souci : c’est que l’on est déjà en train de se demander comment faire tourner ces trois-là en sachant qu’il y a des gros matchs. Faire venir des gens qui sont trop forts pour être remplaçants mais pas assez forts pour être titulaires, je ne vois pas l’intérêt. » Au fil de la saison, Christophe Galtier pourrait s’exposer à des états d’âme dans son vestiaire.