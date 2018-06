PSG : Un an plus tard, ce transfert va enfin aboutir

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Cela fait désormais quasiment un an que Lorenzo Callegari négocie avec les dirigeants du Paris Saint-Germain pour quitter le club. Proche de rejoindre le Genoa, celui qui n’a jamais eu sa chance avec les professionnels va enfin rejoindre l’Italie. C'est ce qu'a confirmé à demi-mots Alessandro Canovi, l’agent du Parisien de 20 ans qui s’est exprimé sur le site de Calcio Mercato.

« Lorenzo est actuellement en vacances et nous nous rencontrerons une fois qu’il reviendra pour discuter de l’avenir. Son contrat avec le PSG expire à la fin du mois, mais nous n’avons pas encore reçu de proposition de renouvellement. La situation peut être résolue dans les prochains jours et franchement, je suis optimiste quant à son départ au Genoa, nous sommes à un bon point, même si cela dépend de Lorenzo à la fin. Les négociations avec le Genoa ont commencé en 2017 et se poursuivent depuis, Gênes est toujours resté en contact et, bien sûr, Lorenzo en tiendra compte dans sa décision » a expliqué celui qui défend également les intérêts de Thiago Motta. Cette histoire va donc prendre fin dans les prochaines semaines. Il était temps pour Lorenzo Callegari, qui aura perdu une année pour rien…