PSG : Un allié du Qatar pour envoyer Mbappé et Neymar au Barça ?

Dans : PSG.

C’est la crise au FC Barcelone. Lundi soir, la direction catalane a officialisé le départ d’Ernesto Valverde, lequel a été remplacé par l’ancien coach du Bétis Séville, Quique Setien.

Un choix par défaut pour les dirigeants du Barça, lesquels rêvaient d’offrir le poste à Xavi. Mais l’actuel entraîneur d’Al-Sadd au Qatar a refusé la proposition catalane, lui qui ne souhaite pas débarquer dans le rôle d’entraîneur de Barcelone en cours de saison. Indirectement, ce refus de Xavi fait les affaires… du Paris Saint-Germain. C’est tout du moins ce que laisse penser Francesc Aguilar, journaliste pour le Mundo Deportivo, en ce début de semaine.

Et pour cause, les bonnes relations entretenues par Xavi avec l’Emir du Qatar Tamim ben Hamad Al Thani auraient clairement facilité un transfert de Kylian Mbappé vers le FC Barcelone, selon le média catalan. D’autant qu’à l’heure actuelle, la direction barcelonaise n’entretient pas des relations très chaudes avec le Qatar en raison des nombreux conflits entre le Paris Saint-Germain et le champion d’Espagne en titre en période de mercato (Neymar, Verratti, etc). Un retour de Xavi à Barcelone aurait changé la donne, et aurait également pu avoir un impact direct sur l’avenir de Neymar, lequel était proche de revenir au Camp Nou l’été dernier. Avec un coach jouissant d’une notoriété moindre comme Quique Setien, Paris n’a à priori pas grand-chose à craindre de Barcelone lors de la prochaine période de mercato… à moins que le coach de 61 ans ne soit là que pour quelques mois avant de céder sa place à Xavi l’été prochain.