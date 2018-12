PSG : UEFA, Qatar, Neymar, Mbappé, les révélations de Mediapart sur Paris !

Dans : PSG, Ligue 1.

Concentré sur sa fin d’année civile et notamment son sprint final en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a pu mettre de côté le fair-play financier et les révélations de Football Leaks pendant quelques semaines.

Mais ce week-end, Mediapart prend le risque de pourrir la trêve hivernale au PSG en publiant ses propres calculs par rapport à la situation économique du club. Selon le média d’Edwy Plenel, si jamais l’UEFA venait à ne pas tenir compte des recours effectués par le champion de France sur son bilan financier des dernières années, le PSG serait sommé de trouver 170 ME d’ici à la fin de la saison 2019-2020 pour éviter de se faire exclure des Coupes d’Europe. Cette somme conséquente passerait bien évidemment par la vente forcée d’un joueur majeur, et les regards se tourneraient alors vers Neymar ou Kylian Mbappé. Une révélation qui va dans le sens du fameux papier de L’Equipe qui avait fait polémique il y a quelques jours de cela, et avait provoqué une réaction musclée de la part du PSG, qui avait rapidement démenti avant de priver les journalistes du quotidien sportif d’accéder aux conférences de presse.

De son côté, Mediapart s’appuie sur des chiffres précis, et notamment deux d’entre eux. Tout d’abord le fait que le contrat avec l’office de tourisme du Qatar (QTA) qui rapportait 145 ME par an, a finalement été comptabilisé à hauteur de 58 ME par an, alors qu’il avait déjà été abaissé à 100 ME en 2014. Dans cette lignée, l’UEFA a fait savoir qu’elle n’accepterait pas la multiplication des sponsorings du Qatar pour subventionner le budget, et limiterait à 36 ME les recettes issues des sponsors qataris principaux en 2019-20. Autrement dit, impossible pour Paris de gonfler ses revenus avec des sociétés proches des dirigeants, et ces nouveaux calculs provoqueraient des pertes de 100 ME par an, hors vente des joueurs. Une équation qui serait alors impossible à résoudre, à moins de se séparer de plusieurs stars et gros salaires. Un tableau bien noir, et pour le moment totalement hypothétique, puisque l’UEFA, d’un silence assourdissant sur le sujet, n’a toujours pas rendu son verdict dans le dossier du PSG.