PSG : Pierre Ménès demande le licenciement de Tuchel

Dans : PSG.

Pierre Ménès estime que la blague a assez duré et le consultant de Canal+ suggère à Nasser Al-Khelaifi de limoger Thomas Tuchel durant cette pause internationale.

Le Paris Saint-Germain joue un match très important en Ligue 1 ce samedi soir contre le Stade Rennais, et c’est peu dire que Thomas Tuchel aura la pression. En cas de défaite, l’entraîneur allemand du PSG n’aura pas droit aux sifflets du Parc des Princes, mais il pourrait se prendre des coups virtuels via les médias et les réseaux sociaux. Pour Pierre Ménès, il est clair que Thomas Tuchel n’est plus l’homme qu’il faut à Paris, le consultant de Canal+ n’est même pas loin de se demander si ce dernier ne fait pas tout pour partir rapidement avec une grosse indemnité. Quoi qu’il en soit, Pierre Ménès estime que Nasser Al-Khelaifi doit virer sans délai Thomas Tuchel, lequel a totalement perdu les pédales sur le banc du Paris Saint-Germain.

Dans PierrotFaceCam, Pierre Ménès a lâché les coups. « Ce n’est pas moi qui décide, mais je note qu’on n’entend absolument pas Leonardo depuis sa sortie où il avait dit que Tuchel avait choqué le club. Moi j’ai l’impression que c’est plutôt ses déclarations qui choquent le club. Je pense que tous les gens qui connaissent un tant soit peu le football ont vu que Danilo et Marquinhos n’étaient pas à leur place contre Leipzig, il n’y a que lui qui ne le voit pas. Je note quand même qu’après le match, Danilo a dit qu’arrière central ce n’était pas son poste, qu’il y avait certes joué, mais qu’il n’avait pas les mêmes réflexes qu’au milieu. Je veux bien aussi entendre la déclaration très diplomatique de Marquinhos à la fin du match, mais je note aussi qu’il tape dans la main de Tuchel, et Tuchel veut le retenir. C’est la grande spécialité de Tuchel de vouloir exhiber ses discussions avec ses joueurs devant les caméras. Il avait déjà fait le coup avec Mbappé contre Montpellier alors qu’il y a un vestiaire pour cela. Idem pour Marquinhos. Je pense que Tuchel ne maîtrise plus rien, je le soupçonnerais presque de vouloir se faire virer pour toucher le « chéquos ». Mais moi si j’étais dirigeant du PSG, je profiterais de cette trêve internationale pour changer. Mais je ne suis pas dirigeant du PSG contrairement à certaines rumeurs », a lancé un Pierre Ménès très agacé par le comportement de Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain.