Dans : PSG, Ligue 1.

Intronisé entraineur du PSG un peu à la surprise générale à la fin de la saison dernière, Thomas Tuchel représente clairement un pari effectué par la direction parisienne.

Un peu comme l’était Unai Emery à son arrivée. Néanmoins, le coach allemand est connu pour une toute autre approche du collectif et de la discipline, et c’est aussi pour cela que le club de la capitale lui a confié les commandes de l’équipe. Mais il y a tout de même un énorme doute au sujet de Thomas Tuchel, à savoir sa capacité à diriger, malgré sa faible expérience, des stars mondiales du ballon rond. L’ancien coach du Borussia Dortmund a sa méthode, et il l’a expliquée en conférence de presse.

« Pour ma part je trouve que les grands joueurs sont les plus faciles à gérer parce qu’ils veulent gagner tout le temps. Je ne suis pas là pour leur apprendre le football et comment jouer. Je suis là pour structurer, les mettre sur les rails et maintenir leur envie de gagner. Je sais qu’il y a des grands joueurs. Je ne suis pas inquiet des grosses personnalités. En réalité, ce sont tous des gars qui ont en eux un petit garçon de 5-6 ans, qui jouait sur la plage ou dans les rues et on veut faire ressortir cela chez eux. C’est la raison pour laquelle j’ai saisi l’opportunité d’entrainer ces personnalités », a livré Thomas Tuchel, persuadé d’avoir la recette pour redonner le sourire à Neymar, et donc à tout le PSG.