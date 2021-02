PSG : Tuchel veut chiper Ruiz-Atil à Paris !

Dans : PSG.

Libre comme l’air en juin prochain, Kays Ruiz-Atil se dirige vers un départ du Paris Saint-Germain au mercato estival.

A l’instar de Tanguy Kouassi ou encore d’Adil Aouchiche avant lui, le milieu de terrain parisien de 19 ans ne devrait pas prolonger en faveur du Paris Saint-Germain. A en croire les informations obtenues par Foot Mercato, le montant de la prime à la signature est au cœur du problème. En plus de ce désaccord financier, Kays Ruiz-Atil n’est pas convaincu de sa place dans le projet incarné par Mauricio Pochettino. Effectivement, il craint grandement de ne pas bénéficier du temps de jeu auquel il aspire, raison pour laquelle son départ ne fait plus beaucoup de doute. Et selon le média spécialisé dans les transferts, un géant d’Europe est à l’affût… à savoir Chelsea.

Chez les Blues, Kays Ruiz-Atil retrouverait un entraîneur qu’il connaît très bien en la personne de Thomas Tuchel. Intéressé par le milieu offensif du PSG avant la venue du manager allemand, Chelsea a intensifié son pressing au cours des derniers jours sous l’impulsion de Thomas Tuchel, convaincu par le potentiel du joueur. Dans l’entourage de Kays Ruiz-Atil, on écoute bien sûr les arguments de Chelsea avec beaucoup d’attention. Il faut dire que ces derniers mois, les Blues n’ont pas hésité à lancer de nombreux jeunes dans le grand bain, à l’image de Tammy Abraham, de Mason Mount ou encore de Callum Hudson-Odoi. Reste maintenant à voir si un accord sera trouvé d’un point de vue purement et simplement financier entre Chelsea et l’entourage de Kays Ruiz-Atil. En espérant pour le milieu offensif du PSG qu’il ne se trompe pas dans son futur choix de carrière, alors qu’avant lui, Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche sont partis du PSG et ne jouissent pas vraiment d’une réussite totale au Bayern Munich et à Saint-Etienne…