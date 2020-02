PSG : Tuchel tient tête à Neymar et assume son choix !

Dans : PSG.

Thomas Tuchel a justifié l'absence de Neymar avant le match contre Dortmund et l'entraîneur du PSG a totalement assumé le fait de préserver le Brésilien.

Neymar a mis les pieds dans le plat mardi à Dortmund après la défaite du Paris Saint-Germain, la star brésilienne du PSG se plaignant de ne pas avoir joué lors des quatre matchs qui ont précédé le huitième de finale de Ligue des champions. Si certains ont affirmé que c’est Leonardo et le staff médical qui ont imposé ce choix à l’entraîneur allemand, Thomas Tuchel a démenti cette version des faits et expliqué que c’était une décision collégiale. Pour le coach du Paris SG, que n’aurait-on dit si Neymar avait aggravé sa blessure contre Lyon ou Dijon.

Car Tuchel l’a rappelé, ce choix n’a pas été pris par peur ou par hasard. « Il n’y a pas d’explication à donner, c’est une discussion entre les médecins, le club et moi au sujet d’une blessure (…) Imaginez qu’on ait laissé jouer Neymar avant Dortmund, que sa blessure s’aggrave et qu’il manque trois mois. Auriez-vous eu la même question ? Nous, on doit prendre une décision sur le moment et pas après. Vous pouvez me croire, on a longtemps réfléchi avant de faire ce choix. Moi je veux jouer chaque match avec Neymar que ce soit contre Lyon, Dijon, Dortmund (…) D’ici le match retour, si c’est possible il va avoir un maximum de temps de jeu, ça c'est certain », a expliqué l’entraîneur du Paris Saint-Germain.