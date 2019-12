PSG : Tuchel successeur d'Emery, Arsenal prêt à imiter le Qatar ?

Dans : PSG.

Choix direct de l’Emir du Qatar en juillet 2018, Thomas Tuchel jouera sa tête au Paris Saint-Germain lors de la seconde partie de saison.

Et pour cause, le technicien allemand n’a pas une cote phénoménale auprès du directeur sportif Leonardo, bien que l’ancien dirigeant du Milan AC reconnaisse volontiers les compétences de Thomas Tuchel. La seconde partie de saison sera capitale pour le coach du PSG, autour duquel les doutes se sont installés la saison dernière après les défaites contre Manchester United (Ligue des Champions), Rennes (Coupe de France) et Guingamp (Coupe de la Ligue).

Revalorisé au printemps dernier à hauteur de 7,5 ME annuels, Thomas Tuchel n’aura pas le droit à l’erreur lors de la seconde partie de saison. Néanmoins, l’Allemand n’a pas trop d’inquiétudes à avoir sur la suite de sa carrière. Car selon les informations de France Football, deux géants d’Europe suivent attentivement la situation de l’entraîneur parisien. Le Bayern Munich, qui voit en lui le possible grand technicien allemand susceptible de reprendre en main le club, mais également… Arsenal. En effet, les Gunners songeraient très fortement à Thomas Tuchel pour succéder à Unai Emery, comme le Paris Saint-Germain l’avait fait en 2018. Pour l’heure, c’est Ljungberg qui assure l’intérim mais sauf surprise, le Suédois n’ira pas au-delà de la saison en cours. Et en cas de licenciement à Paris, Thomas Tuchel serait donc être une piste crédible pour le club londonien. Par ailleurs, notons que les Gunners pensent également à l'actuel coach de Bordeaux, Paulo Sousa.