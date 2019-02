PSG : Tuchel se plaint à Al-Khelaifi, il veut du monde au mercato !

Dans : PSG, Ligue 1.

Thomas Tuchel sera très prudent mardi soir à l'occasion du match de Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et Dijon, et il semble déjà écrit que Kylian Mbappé sera au repos pour cette rencontre. Le PSG devra donc composer sans le champion du monde français, sans Neymar Jr et sans Edinson Cavani, tandis que sur le plan défensif il n'est pas acquis que Thomas Meunier fera son retour. Avant le déplacement de samedi à Caen, et à une semaine du match retour de Ligue des champions face à Manchester United, le coach allemand va probablement faire largement tourner son équipe. Et selon Le Parisien, dans les coulisses, le coach allemand du Paris SG se plaint du peu de profondeur de son banc.

Et comme souvent, Thomas Tuchel a tenu à le faire savoir à Nasser Al-Khelaifi et aux dirigeants parisiens. « En privé comme en public, Tuchel se plaint de la faiblesse quantitative de sa troupe. Au-delà de la recherche du fameux 6 cet été après l’échec De Jong parti pour Barcelone, le PSG devra réfléchir à trouver des joueurs de complément capables de se fondre dans le moule maison très exigeant », explique le quotidien francilien. Même si ce problème peut tout de même être relativisé, on peut comprendre Thomas Tuchel, le Paris Saint-Germain jouant sur plusieurs tableaux en même temps et à un rythme effréné.