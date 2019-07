PSG : Tuchel sait déjà comment il va faire jouer Gueye à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Ce mardi, le Paris Saint-Germain a officialisé la signature d’Idrissa Gueye, un joueur courtisé par Thomas Tuchel depuis près de six mois. Néanmoins, un doute subsiste sur le poste de prédilection du Sénégalais, lequel a évolué dans une position très avancée avec le Sénégal durant la Coupe d’Afrique des Nations. Sentinelle, milieu relayeur ou carrément meneur de jeu, Thomas Tuchel a en tout cas son idée sur la question.

Après la victoire contre Sydney en amical, le coach allemand a détaillé les caractéristiques techniques de Gueye, mais également d’Ander Herrera. « Pour moi, ce n’est pas le même poste. Herrera est un « 8 », un milieu box to box. Gueye est plus un milieu récupérateur, qui va nous permettre d’évoluer avec une sentinelle devant la défense. Sa meilleure position pour moi est de jouer comme 6, ou dans un double pivot. Il possède à la fois des qualités de relance et de récupération » a commenté le coach parisien, qui dispose désormais de plusieurs solutions au milieu de terrain. D’autant qu’il ne faut pas oublier Verratti bien-sûr, mais également Paredes dans ce secteur de jeu.