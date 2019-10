PSG : Tuchel s'incruste au mercato, il conseille Leonardo

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

En fin de contrat en juin prochain, Thiago Silva offre quelques maux de tête à Leonardo au Paris Saint-Germain.

Et pour cause, le directeur sportif du PSG est bien conscient que le Brésilien ne représente pas l’avenir du club, et qu’il symbolise quelques échecs du passé. Mais l’ancien capitaine du Milan AC est tellement fort et irréprochable qu’il a immiscé un réel doute dans l’esprit de Leonardo, lequel pourrait bien céder en lui proposant une prolongation de contrat. Cela ne déplairait pas à Thomas Tuchel, qui a bien fait comprendre à sa direction qu’il était totalement pour que le club prenne une telle décision.

« J’ai trouvé un capitaine extraordinaire, incroyable (...) Il a la personnalité, la qualité et il est vraiment un gars qui utilise chaque jour pour réfléchir au foot, quand c’est nécessaire. Il pense toujours à l’équipe. C’est un exemple, un vrai leader. Il joue avec beaucoup de confiance et de tranquillité. Thiago sait qu’il est super important pour moi. Il est dans une super forme. Ce sont des choses qui comptent. Je sais qu’il veut rester, trouver un accord avec le PSG. Je suis l’entraîneur, il sait que j’ai confiance en lui. C’est mon joueur et je ne sais pas ce qu’on fera cet été. Si je parle de cette chose-là, ça ne va pas l’aider » a confié Thomas Tuchel. Si Leonardo voulait l’avis de son entraîneur sur ce dossier, il sait maintenant à quoi s’en tenir.