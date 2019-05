PSG : Tuchel rêve d'un mercato à l'accent allemand cet été !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

Prolongé par sa direction jusqu’en juin 2021, Thomas Tuchel sera assurément un acteur majeur du prochain mercato au Paris Saint-Germain. S’il n’est évidemment pas le décisionnaire principal dans les dossiers Mbappé ou Neymar, le coach allemand a son mot à dire sur les potentielles arrivées. Et à en croire les informations obtenues par Bild, l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund a, comme l’été dernier, la volonté de piocher en Bundesliga afin de renforcer son équipe. Avec deux noms qui ressortent avec insistance…

Ayant la volonté de se renforcer au poste de latéral gauche, Thomas Tuchel viserait toujours Raphaël Guerreiro. Défenseur au profil très offensif, le Portugais est un joueur qui plaît énormément au staff parisien, et sa venue serait la bienvenue dans le cas où Layvin Kurzawa trouverait une porte de sortie. Au milieu de terrain, la piste Allan n’étant pas si simple que cela, le Paris Saint-Germain garderait un œil sur Julian Weigl, lequel était tout proche de signer dans la capitale française il y a tout juste six mois. Pour rappel, le milieu de terrain de 23 ans est sous contrat avec le BVB jusqu’en 2021, et sa cote se situe aux alentours de 20 ME sur le marché des transferts. Reste à voir si le PSG mettra les moyens pour offrir ces deux recrues made in Bundesliga à Thomas Tuchel…