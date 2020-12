PSG : Tuchel prévient, compo surprise contre Lorient

Dans : PSG.

Toujours aussi touché par les pépins physiques, le PSG a semblé très amoindri et fatigué contre l’OL dimanche dernier.

Les absences de Marquinhos, Icardi et Mbappé au coup d’envoi ont fini par peser, tandis que Neymar et Diallo sont sortis sur blessure. Une malédiction - ou un problème de préparation physique - qui continue de mettre Thomas Tuchel en difficulté à chaque rencontre. Conscient que le match face à Lyon avait mis en exergue une fatigue généralisée, l’entraineur du Paris SG a prévu de faire de gros changements contre Lorient ce mercredi soir, avec un onze de départ qui pourrait en surprendre plus d’un. « Lyon, c'était une grande décompression après la Ligue des champions. Pour moi aussi, de façon personnelle. J'aurais dû faire mieux, en faisant plus de changements », a confirmé le technicien allemand.

En effet, si Kylian Mbappé, selon ses sensations, pourrait débuter, les mouvements seront nombreux. Layvin Kurzawa, Colin Dagba et Julian Draxler sont pressentis pour avoir de nouveau leur chance, et cela devrait aussi sourire à Idrissa Gueye et Ander Herrera. Un choix forcé pour Thomas Tuchel, qui sait que son équipe est en difficulté sur le plan comptable avec quatre points en quatre matchs de Ligue 1 seulement. Autant dire que, même avec une équipe remaniée, le PSG se doit de battre une équipe de Lorient qui lutte pour sa survie, et n’a donc pas vraiment le standing d’un OL qui jouait clairement les premières places dimanche dernier. S’il veut passer Noël au chaud, le coach du Paris SG sera en tout cas bien inspiré d’éviter le faux-pas face aux Merlus, histoire de ne pas être sorti du podium à mi-parcours. Cela ferait mauvais genre.