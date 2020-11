PSG : Tuchel préfère Mbappé et Neymar, Di Maria en a marre

Dans : PSG.

Encore une fois sacrifié par Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain face à Leipzig cette semaine en Ligue des Champions, Angel Di Maria a de plus en plus de mal à comprendre les choix de son entraîneur.

Il n’est d’ailleurs pas le seul, mais dans son cas, le problème commence à grandir… Déjà froissé par son remplacement précoce en finale de la C1 contre le Bayern Munich en août dernier, l'international argentin n’a pas caché son mécontentement mardi dernier, quand Tuchel l’a appelé pour sortir dès la 64e minute de jeu, moment du premier changement du PSG. Un choix que l’attaquant de 32 ans n’a pas du tout apprécié, vu que l’Argentin a fait un vent à Tuchel en sortant du terrain. Et d’après une source du vestiaire parisien, citée par RMC, Di Maria trouve ce traitement de faveur négatif à son égard du plus en plus anormal.

« Di Maria a l’impression que c’est tout le temps lui qui sort dès qu’on est dans la difficulté. Il a ce sentiment, pas injustifié, que Kylian et Ney ne sortiront jamais avant lui, alors qu’il ne fait pas des plus mauvais matchs qu’eux. Là, il n’y avait pas de justification encore une fois », révèle ce Parisien. Une plainte assez compréhensible, sachant que Mbappé et Neymar n’ont pas fait une meilleure prestation que lui, Di Maria provoquant même le penalty de la victoire en début de match. Et surtout que le Fideo sortait d’une bonne période avec le PSG, alors que le Français et le Brésilien ne revenaient que de l'infirmerie. Mais à Paris, il semble bien y avoir deux poids deux mesures entre le duo Mbappé-Neymar et les autres joueurs... De quoi remettre en cause la probable prolongation de contrat de Di Maria ? Réponse dans les semaines à venir...