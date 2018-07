PSG : Tuchel pousse pour cet Allemand, et ce n’est pas Boateng

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga.

C’est un classique chez les entraineurs qui arrivent dans un club aux gros moyens, l’effectif prend en général un accent lié à la nationalité du coach. Ainsi, Kevin Trapp et Julian Draxler n’envisagent plus du tout un départ du PSG depuis l’arrivée de Thomas Tuchel, estimant qu’ils pourraient faire partir du plan de leur nouvel entraineur. Pour faire venir un nouveau défenseur central, le champion de France regarde du côté de l’Allemagne et du Bayern Munich, afin de récupérer Jérôme Boateng, qui ne sera pas bradé. Mais ce n’est pas tout. Le Parisien annonce en effet que le forcing pour s’offrir Julian Weigl continue, sous l’impulsion d’un Tuchel qui croit beaucoup en lui.

Ce n’est pourtant pas la priorité d’Antero Henrique, qui insiste pour tout tenter afin de faire venir N’Golo Kanté, et c'est pourquoi Kicker affirme ce jeudi que Dortmund et le PSG ne sont pour le moment pas entrés en contacts pour Weigl. Si le dossier du joueur de Chelsea venait à s’enliser, notamment en raison de la volonté du Français qui ne rêve pas forcément de revenir en Ligue 1, Paris estime que la piste Weigl pourrait alors être finalisée rapidement. En effet, le Borussia Dortmund lui a donné le feu vert pour partir en cas de belle offre, et après avoir raté la Coupe du monde, le joueur espère un nouveau départ. De plus, on ne parle clairement pas des mêmes sphères au niveau du montant à débourser pour se payer le jeune allemand.