PSG : Tuchel peut encore sauter, Daniel Riolo lance les paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Ce samedi midi, le Paris Saint-Germain a officialisé la prolongation de contrat de Thomas Tuchel, lequel est désormais lié jusqu'en 2021 avec le PSG. Mais pour Daniel Riolo, la confiance à priori donnée par l'Emir du Qatar au technicien allemand pourrait bien ne pas durer au-delà de quelques semaines. Car pour le journaliste de RMC, l'avenir de Thomas Tuchel au Paris SG est loin d'être garanti, très loin même. Et Daniel Riolo de donner sa version.

« J’ai le sentiment que la prolongation annoncée de Tuchel ne signifie pas forcément que le PSG va commencer la saison 2019-2020 comme la précédente. L’organigramme peut bouger. Pour l’instant, c’est le grand flou, pour ne pas dire le bordel. Il n’a échappé à personne qu’une semaine après la sortie fracassante de Mbappé, Neymar a répondu par un départ en vacances précipité sans l’accord du coach. Oui, finalement, on opte pour bordel, le mot est bien plus approprié. J’ai misé sur le fait que Tuchel ne passerait pas l’été au PSG. Visiblement après la défaite à Reims, il n’était pas plus convaincu que moi. Il n’y a pas d’infos si ce n’est celle que ça remue beaucoup sur le bateau PSG. Les agents sont en ébullition. Et parfois, si on change d’agent au bon moment, c’est tout un destin qui est bouleversé. Il y a deux ans, avant de partir en vacances, j’avais misé sur l’arrivée du "package" Mbappé + Neymar… Les vacances sont encore loin, mais je vais insister avec ma mise. Le secteur sportif ne restera pas en l’état ! Et vous avez bien sûr le droit de poser vos jetons ailleurs », prévient Daniel Riolo, plutôt peu confiant sur la suite de la carrière parisienne de Thomas Tuchel malgré cette année supplémentaire qui lui est accordé à la tête du Paris Saint-Germain.