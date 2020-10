PSG : Tuchel out, Riolo pousse Thiago Motta sur le banc de Paris

Dans : PSG.

En désaccord avec Leonardo en cette fin de mercato, Thomas Tuchel vit certainement sa dernière saison sur le banc du Paris Saint-Germain.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2021, l’entraîneur allemand ne recevra sans doute pas de prolongation de la part de la direction à l’issue de la saison. Dans les mois à venir, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi vont logiquement s’activer afin de trouver un successeur à l’ex-manager du Borussia Dortmund. Ces dernières semaines, les noms de Massimiliano Allegri ou encore de Mauricio Pochettino ont été évoqués. Mais selon Daniel Riolo, un ancien Parisien a le profil parfait pour réussir dans la capitale au côté du directeur sportif Leonardo. Il s’agit d’un certain Thiago Motta…

Thiago Motta major de sa promo devant Pirlo

« En fait il est là le futur coach du PSG ! Thiago Motta sur le banc. Leonardo directeur sportif. Ça aurait fière allure ! Je crois que le plus important c’est d’être accepté par les joueurs. Il le sera. De connaître le club. Il le connaît. De bien s’entendre avec le directeur sportif et le président, c’est le cas. En fait il coche toutes les cases. Avec son vécu, il est fait pour le haut niveau direct ! Mais en fait c’est tellement évident que j’y pensais même pas ! » a estimé le journaliste de RMC, pour qui le poste est fait sur mesure pour Thiago Motta, l’ancien entraîneur du Genoa, major de sa promotion devant Andrea Pirlo et qui a obtenu le grade « UEFA Pro », le niveau le plus élevé pour les entraîneurs professionnels en Europe. Reste maintenant à voir si cette piste, plutôt sexy sur le papier, sera suivie par Leonardo dans les semaines et les mois à venir…