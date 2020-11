PSG : Tuchel, Neymar, Mbappé, Leonardo parlera mardi à 11h30 !

Dans : PSG.

Dans un contexte légèrement tendu au PSG, Leonardo répondra dans un Live aux questions des supporters ce mardi sur le site officiel du club.

Cette saison, les fois où le directeur sportif du PSG s’exprime dans les médias sont rares. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que tout le monde s’en souvient ! Ce fut le cas début octobre, quand Leonardo avait violemment recadré Thomas Tuchel qui s’était plaint du mercato parisien. Pour beaucoup, cette déclaration était le début d’une guerre froide entre les deux hommes, si bien que la situation ne s’est guère améliorée depuis. Près d’un mois plus tard, le PSG a annoncé que le Brésilien prendrait la parole non pas pour répondre aux journalistes, mais aux supporters directement. Une grande première en matière de communication pour le Paris Saint-Germain

Alors que le statut de Thomas Tuchel semble de plus en plus fragilisé par les derniers résultats en Ligue des Champions et que ses choix tactiques sont discutés, le PSG a annoncé que Leonardo répondrait aux questions des supporters dans un Live organisé sur le site officiel du club ce mardi à partir de 11h30. Confinement oblige, les questions seront posées sur les réseaux sociaux via le hashtag #AskLeo. Nul doute que de nombreux supporters parisiens profiteront du moment pour questionner leur directeur sportif sur des sujets épineux tels que l’avenir de Thomas Tuchel, de Neymar et Mbappé ou le nombre de blessés dans l’effectif. Reste à savoir si Leonardo utilisera cette prise de parole pour dévoiler des scoops ou si ce sera juste un bel exercice de style et de langue de bois. Réponse à tout cela via le Paris Saint-Germain. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même.