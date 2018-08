PSG : Tuchel ne lâche pas... Raphael Guerreiro au mercato

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga.

Alors que les pistes se multiplient du côté du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel aurait relancé le dossier Raphael Guerreiro de plus belle pendant ce marché d'été.

Depuis le 2 juillet dernier, Yuri Berchiche n'est plus un joueur du club de la capitale française. Désormais à l'Athletic Bilbao, le latéral gauche espagnol n'a toujours pas été remplacé au PSG, où Layvin Kurzawa agit en solo pour le moment. En quête d'un nouveau renfort à ce poste-là depuis de longs mois, Paris se retrouve maintenant sous pression, à dix jours de la fermeture du marché des transferts. Par conséquent, Antero Henrique est reparti de tous les côtés pour trouver le joueur parfait. Après les pistes Wendell, Alex Sandro et Danny Rose, les noms de Filipe Luis, Juan Bernat et Philipp Max sont sortis au cours des dernières heures.

Mais le journal Bild évoque encore un autre dossier. Puisque le média allemand annonce que Thomas Tuchel continue de s'intéresser à Raphael Guerreiro. L'ancien entraîneur du Borussia, qui a donc connu le défenseur portugais à Dortmund, aurait fixé sa nouvelle priorité sur le joueur de 24 ans, encore sous contrat jusqu'en 2020. Pour Guerreiro, le club de la Ruhr demande un chèque de 40 millions d'euros. Peut-être un peu trop élevé pour le PSG, mais Paris devra de toute façon débourser une somme plus ou moins identique pour s'attacher les services d'un latéral gauche de qualité en vue de cette saison 2018-2019.