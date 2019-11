PSG : Tuchel menacé par Leonardo, revoilà Allegri !

Dans : PSG.

La défaite du Paris Saint-Germain face à la lanterne rouge de Ligue 1 a remis un énorme coup de pression sur Thomas Tuchel, au point de faire rejaillir la rumeur de la venue de Massimiliano Allegri.

Les nettes victoires du PSG contre Bruges et dimanche dernier face à l’Olympique de Marseille ont volé en éclats après le fiasco contre Dijon. Et Thomas Tuchel est trop expérimenté pour ne pas savoir que ce résultat face au dernier de Ligue 1 a mis en furie les dirigeants parisiens. Vendredi soir, Leonardo, présent en Bourgogne, avait la mine des mauvais jours, le directeur sportif du Paris Saint-Germain haïssant ce genre de faux-pas et ne trouvant aucune excuse à Tuchel et ses joueurs. La préparation de la réception de Bruges ne se fera donc pas dans la sérénité absolue du côté du PSG.

Et ce dimanche, c’est la situation de Thomas Tuchel qui semble une nouvelle fois précaire, même si l’entraîneur allemand de Paris a un contrat jusqu’en 2021, ce qui ne veut rien dire au PSG. Selon Le Parisien, tout comme il l’avait fait avec Antoine Kombouaré en 2011, Leonardo pourrait décider de sacrifier Tuchel s’il sent que ce dernier n’a plus la main. Pour remplacer le coach actuel, le directeur sportif brésilien semble avoir déjà un candidat idéal en la personne de Massimiliano Allegri, libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus et qui plaît énormément à Leonardo. Thomas Tuchel est prévenu. Car Nasser Al-Khelaifi est décidé à faire une confiance absolue au Brésilien, et le président du PSG n'hésitera pas à sacrifier si Leo lui demande.