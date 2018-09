PSG : Tuchel insiste sur ce choix, les supporters tremblent

Dans : PSG, Ligue 1.

Privé de milieu défensif au mercato, Thomas Tuchel a étonné tout le monde en laissant partir Lo Celso au Bétis Séville sous la forme d’un prêt.

Résultat, il n’y a plus grand monde pour jouer devant la défense dans l’effectif. Et comme l’entraineur allemand ne semble pas faire non plus confiance à Lassana Diarra, il a commencé à utiliser Marquinhos au poste de sentinelle. Face à Nîmes lors du dernier match, cela n’a clairement pas été une réussite. Si le Brésilien a déjà joué à ce poste par le passé, il est désormais considéré, en club comme en sélection, comme un arrière central exclusif, capable à la limite de donner un coup de main au poste d’arrière droit. En difficulté donc pour ce premier match à ce poste, l’ancien de la Roma aura néanmoins d’autres chances selon Tuchel, qui persiste et signe à l’aligner en 6.

« Marquinhos est très différent de Giovani Lo Celso. Il a beaucoup de qualités. Il est rapide, fort dans sa tête. C’est un soutien mental. Il a de la spontanéité. Il se sacrifie volontiers. Il joue au plus haut niveau européen. Je pense qu’il a les qualités qui le prédestinent à cette position. On verra avec sa personnalité et son talent », a promis l’entraineur allemand du PSG. Les supporters parisiens, inquiets après le match de Marquinhos face à Nîmes, espèrent de tout cœur que Tuchel ne s’est pas trompé avec ce choix particulièrement osé. Les premiers éléments de réponse seront rapides, avec l’approche du match face à Liverpool.