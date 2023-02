PSG : Tuchel impose sa loi au Qatar pour revenir

Dans : PSG.

Christophe Galtier menacé, le PSG pense à Thomas Tuchel pour reprendre l’équipe en cas de licenciement de son entraîneur.

En cas de défaite contre l’OM dimanche soir et d’élimination face au Bayern Munich en Ligue des Champions, l’avenir de Christophe Galtier à la tête du PSG pourrait bien s’obscurcir. Menacé avant la victoire à Lille, l’entraîneur parisien aurait sans doute été remercié en cas de défaite face aux Dogues, ce qui était le cas à cinq minutes de la fin du match avant les exploits de Kylian Mbappé et de Lionel Messi. Le natif de Marseille est sur la sellette et en cas de licenciement en cours de saison, le Paris Saint-Germain songe à un ancien de la maison pour le remplacer en la personne de Thomas Tuchel, libre depuis son limogeage de Chelsea. L’entraîneur allemand n’est pas fermé à l’idée de revenir au PSG mais selon les informations relayées par Calcio Mercato, Tuchel souhaite cette fois poser ses conditions pour revenir dans la capitale.

Tuchel veut gérer le mercato au PSG

Le média indique que Thomas Tuchel a d’ores et déjà prévenu l’état-major du PSG que s’il revenait dans la capitale française, il serait le seul à prendre les décisions sportives, sans aucune influence ni consigne extérieure. Ces dernières années, il a souvent été dit -sans que cela soit prouvé- que le Qatar imposait certains choix aux entraîneurs du PSG, notamment en ce qui concerne l’utilisation de certaines stars comme Neymar, Mbappé ou Messi. Thomas Tuchel souhaite donc en finir des privilèges et des pressions extérieures afin d’être libre de ses choix en cas de retour au Paris Saint-Germain. De plus, l’entraîneur allemand souhaite devenir un élément central du club en ce qui concerne le mercato. Concrètement, l’ex-entraîneur du Borussia Dortmund ou encore de Chelsea souhaite valider chaque départ et chaque arrivée en cas de retour au PSG, ce qui rend une collaboration avec Luis Campos quasiment impossible. Il n’échappera d’ailleurs à personne que peu d’entraîneurs suivis par le club de la capitale souhaitent travailler avec le Portugais, qui n’a pas non plus les faveurs de Zinedine Zidane. A l’instar de Christophe Galtier, le coordinateur sportif du PSG se retrouve lui aussi menacé. La période est décidément bien trouble au sein du club parisien.