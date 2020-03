PSG : Tuchel et Paris se rendent à l’évidence, c’est terminé

Dans : PSG.

Liés jusqu’en 2021, le Paris Saint-Germain et son entraîneur Thomas Tuchel pourraient bien mettre un terme à leur collaboration en fin de saison. Et ce peu importe les résultats à venir.

Plus les mois passent et plus la situation de Thomas Tuchel se dégrade au Paris Saint-Germain. L’histoire avait déjà pris le mauvais chemin la saison dernière, lorsque le successeur d’Unai Emery n’avait remporté que le championnat, avec un fiasco contre Manchester United en Ligue des Champions à la clé. Cela n’avait pas empêché le club francilien de lui offrir une prolongation jusqu’en juin 2021 l’été dernier. Mais cette saison, on constate que l’Allemand n’a plus le même lien avec son vestiaire. Et pour ne rien arranger, ses relations avec le directeur sportif Leonardo, qui ne le soutient que rarement en public, ne se sont pas améliorées.

Pour Eric Di Meco, les prochains résultats n’y changeront rien, ces indices laissent clairement penser à un divorce inévitable. « Je pense que le sort de Tuchel est déjà plié, a estimé le consultant de RMC. Qu'il gagne ou qu'il se fasse éliminer en huitièmes de finale, même en quarts, lui et le club auront envie de tourner la page. Les choses qui vont se passer ne changeront rien, il va prendre les titres qu'il y aura à prendre sur cette fin de saison et c'est tout. » Les Parisiens étant encore en course dans toutes les compétitions, une réconciliation n’est pas à exclure…