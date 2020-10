PSG : Tuchel et Paris, il promet un divorce brutal

Dans : PSG.

Après le match pathétique perdu contre Manchester United, le PSG doit se rassurer ce samedi soir contre Dijon. Mais cela ne change pas réellement l'avenir de Thomas Tuchel à Paris.

La défaite du Paris Saint-Germain mardi contre Manchester United au Parc des Princes a remis un coup de pression sur Thomas Tuchel, l’entraîneur allemand, dans sa dernière année de contrat, semblant de plus en plus au bord du burn-out lorsqu’il doit faire face aux médias. Tandis que sa relation avec Leonardo est clairement détestable, la seule question encore à éclaircir est de savoir si Thomas Tuchel ira au bout de son engagement avec le PSG ou si sa mission va brutalement se stopper. Plusieurs noms circulent pour remplace le technicien allemand, notamment Massimiliano Allegri et Thiago Motta, mais c’est une évidence l’ère Tuchel s’achève.

Sur Téléfoot, Sylvain Armand, qui a gardé des contacts au Paris Saint-Germain, estime que la messe est dite pour l’ancien coach de Dortmund. « Je pense que cette histoire entre Thomas Tuchel et le Paris Saint-Germain va clairement mal finir. Malheureusement pour lui ou pour le PSG. On voit qu’il n’y a pas une grande entente depuis le début tout simplement. Est-ce que lui-même à la fin il aurait envie de signer à nouveau ? Je n’en suis pas sûr. Il y a beaucoup de tension au PSG. Il y a des résultats aussi, dans les compétitions dans lesquelles on les attend, qui ne sont pas là. Tout est réuni pour que cela n’aille pas très très loin », prévient Sylvain Armand. Reste à savoir quand le point final sera mis sur le contrat de Thomas Tuchel.