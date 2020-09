PSG : Tuchel et Leonardo, la vérité sur leur relation éclate

Dans : PSG.

Finaliste de la Ligue des Champions, Thomas Tuchel a conforté sa place au poste d’entraîneur du PSG cet été.

En effet, un tel parcours durant le Final 8 de la Ligue des Champions a rendu son départ impossible pour Leonardo, qui a souvent été décrit comme un directeur sportif peu fan de Thomas Tuchel. Par le passé, il est vrai que les deux hommes ont eu des points de désaccords. Récemment, le cas de Thiago Silva a divisé le coach du PSG et son directeur sportif, l’Allemand ayant milité pour que son capitaine soit prolongé, ce qui n’a finalement pas été le cas. Mais selon les informations obtenues par RMC Sport, les relations entre les deux hommes ne sont plus électriques comme cela a pu être le cas auparavant. Et ce malgré un nouveau désaccord au sujet du report du match contre le Racing Club de Lens, initialement prévu le week-end dernier en Ligue 1.

Des désaccords mais un respect mutuel

« La relation entre Tuchel et Leonardo s’est toutefois améliorée. Sans être parfaite, elle est aujourd’hui assez cordiale. Ils se sont beaucoup parlé à Lisbonne à l’occasion du tournoi final de la C1, et ont aussi eu une réunion en commun sur le mercato il y a quelques jours » indique Mohamed Bouhafsi, pour qui il est totalement faux d’indiquer à ce jour que les relations sont fraîches voire volcaniques entre les deux hommes. Sur le thème du mercato, ils ne partagent toutefois pas la même vision du Paris SG selon la radio, qui explique que Leonardo a fait du recrutement d’un milieu défensif une priorité de l’été tandis que Thomas Tuchel s’estime désormais assez fourni dans ce secteur de jeu avec Ander Herrera, Leandro Paredes, Idrissa Gueye et Marco Verratti. Des désaccords nombreux donc, mais un respect mutuel qui permet à Leonardo et Thomas Tuchel de travailler ensemble pour le bien du PSG.