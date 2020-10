PSG : Tuchel critique le mercato, et ses rerues on en parle ?

Dans : PSG.

En conférence de presse, Thomas Tuchel a multiplié les piques à l’encontre de la direction sportive du PSG afin de se plaindre du mercato.

L’entraîneur du Paris Saint-Germain n’a par exemple pas digéré que les départs de Thiago Silva et de Tanguy Kouassi ne soient pas compensés. Face à Dijon samedi soir, le coach allemand a fait passer un message très clair à son directeur sportif en alignant Danilo Pereira en défense centrale tandis que Marquinhos évoluait au milieu de terrain. Une manière pour Thomas Tuchel de contester les choix de Leonardo, qui avait recruté l’ancien capitaine du FC Porto afin d’être le patron du milieu de terrain.

Toutefois, Thomas Tuchel n’est peut-être pas le plus crédible en matière de recrutement. Et pour cause, Paris United rappelle ce dimanche que les choix de l’entraîneur allemand en période de mercato ont souvent été mauvais. « Concernant le PSG et son recrutement, Thomas Tuchel a choisi Gueye, Kehrer et Diallo, entre autres, et on ne peut pas dire que ce sont des satisfactions. Avant lui, Laurent Blanc avait attiré Cabaye et Stambouli, par exemple, pour les non-réussites qu’on connait. On voit bien que lorsque le coach décide du recrutement, ce n’est pas franchement une réussite » indique le média, pour qui Thomas Tuchel n’est donc pas vraiment légitime pour critiquer les choix de Leonardo sur le marché des transferts. Reste maintenant à voir comment la situation évoluera entre Leonardo et l’entraîneur allemand dans les semaines à venir, alors que les tensions semblent de plus en plus accrues entre les deux hommes. Cela ne devrait pas s’arranger si Thomas Tuchel persiste à aligner Marquinhos au milieu de terrain et Danilo Pereira en défense centrale…