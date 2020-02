PSG : Tuchel comptait sur Tarzan, personne n'a rien compris

Dans : PSG.

L'entraîneur allemand du Paris Saint-Germain a changé son système contre Dortmund. Tuchel s'est raté et les critiques sont sévères avec lui suite à ce fiasco relatif.

Thomas Tuche a surpris tout le monde mardi soir à Dortmund en changeant radicalement sa stratégie, l’Allemand laissant Mauro Icardi et Edinson Cavani sur le banc, et renonçant donc à son dispositif habituel. Cette décision, prise à priori la veille si l’on en croit les propos de Thomas Tuchel, n’a pas eu le rendement escompté et le Paris Saint-Germain est reparti de Dortmund après avoir rendu un sale copie. Depuis, le coach allemand du PSG a les oreilles qui sifflent, certains étant sidérés de voir que Thomas Tuchel avait décidé de tout changer sans vraiment avoir utilisé avec réussite ce système.

S’exprimant dans Le Parisien, Rolland Courbis estime que l’entraîneur du Paris Saint-Germain a pris le Borussia Dortmund de haut et surévalué certains de ses joueurs. « Je suis inquiet depuis des semaines quant à l’inspiration de Tuchel. Le problème, ce n’est pas tant de changer d’organisation, c’est surtout de ne pas choisir un schéma bidon. Plutôt que le 4-3-3 et le 4-4-2 qu’il a travaillé pendant des mois, il a préféré en inventer un autre. Il fallait y penser ! Avec son espèce de 5- 2-3, il s’est mis en infériorité numérique avant même le coup d’envoi. A deux, il aurait fallu que Gueye et Verratti se transforment en Tarzan pour gagner la bataille du milieu de terrain. Mais plutôt que de mettre Marquinhos en 6 pour les aider, il a préféré aligner trois défenseurs centraux pour bloquer le seul Haaland. Ce schéma, Paris aurait pu le bosser pendant six mois, jamais il n’aurait fonctionné », explique Rolland Courbis, qui estime que Thomas Tuchel a commis une faute grave au Signal Iduna Park et que le Paris Saint-Germain pourrait payer ce choix aberrant au prix fort dans trois semaines.