PSG : Tuchel commence à trouver Henrique lourdingue au PSG

Dans : PSG, Mercato.

En maniant l’ironie et en faisant sembler d'aller chercher un nouveau joueur dans les vestiaires, Thomas Tuchel n’a pas hésité à faire comprendre le week-end dernier qu’il attendait que sa direction se bouge pour lui amener au moins un milieu de terrain.

Annoncé ficelé depuis plusieurs jours, le transfert de Leandro Paredes a mis un temps fou à se boucler. La famille du joueur était pourtant à Paris depuis près d’une semaine, et il a fallu attendre un premier accord avec le Zénith Saint-Pétersbourg pour qu’il passe sa visite médicale au Qatar. Dans la foulée, plusieurs jours se sont encore passés avant d’officialiser son arrivée, rendant fou l’entraineur allemand.

Mais pourquoi ce retard ? Paris United répond à cette question qui permet de revenir dans les coulisses de ce transfert. Et selon le site spécialisé sur l’info autour du PSG, ce retard est uniquement du à la volonté d’Antero Henrique de renégocier à la dernière minute des conditions pourtant préétablies et qui faisaient l’objet d’un accord avec les représentants de Paredes. Une habitude pour le dirigeant portugais, qui avait déjà fait ce coup avec le même agent Marcelo Simonian, lors du prêt de Giovani Lo Celso au Bétis Séville. Quelques jours de plus pour mieux négocier, cela passe tant que le résultat final, à savoir le transfert, est toujours au bout.