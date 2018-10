PSG : Tuchel a tapé fort sur Mbappé, et il a détesté ça

Dans : PSG, Ligue 1.

Auteur d’un choix qui va forcément faire parler, Thomas Tuchel a montré qu’il mettait la discipline au-dessus de tout en ne titularisant par Adrien Rabiot et Thomas Tuchel pour le Classique face à l’OM. La cause ? Les deux joueurs sont arrivés en retard à la causerie d’avant-match. Et l’entraineur allemand, que l’on dit très proche des joueurs, sait néanmoins montrer un visage beaucoup plus dur quand ces derniers le méritent, même s’il n’aime pas cela pour autant.

« C’est une situation disciplinaire. On doit faire ça. Je n’aime pas jouer sans Kylian. Je déteste ça. Je suis triste. Mais le collectif est plus important que l’individu. Pour moi ce n’est pas une bonne soirée sur le plan personnel. Je n’aime pas me passer de Kylian Mbappé, c’est un joueur extraordinaire. Surtout dans un match comme ça », a prévenu sur Canal+ un Thomas Tuchel qui a en tout cas démontré qu’il ne laisserait pas passer les écarts, peu importe l’adversaire à venir et le pédigrée des fautifs.