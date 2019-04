PSG : Tuchel à genoux pour Rabiot, Henrique a été sans pitié

Dans : PSG, Ligue 1.

Comme pressenti, Adrien Rabiot restera bien à l’écart du groupe du Paris Saint-Germain jusqu’à la fin de la saison. En refusant de prolonger, le milieu en fin de contrat a provoqué la colère de ses dirigeants.

A commencer par Antero Henrique qui l’avait écarté en décembre dernier pour le pousser vers la sortie. Finalement, le titi parisien était resté, obligeant le directeur sportif à mettre ses menaces à exécution dans un contexte sportif difficile. Car cette saison, on ne peut pas dire que Thomas Tuchel ait l’embarras du choix dans l’entrejeu. L’entraîneur du PSG doit bricoler avec les défenseurs Marquinhos et Daniel Alves étant donné que l’arrivée de Leandro Paredes n’a pas réglé tous ses problèmes.

C’est pourquoi l’Allemand, lui, était favorable à la réintégration de Rabiot. D’après Paris United, le technicien a même réclamé son retour à plusieurs reprises, sans succès. Henrique était apparemment trop remonté contre l’international tricolore qui l’a baladé pendant des mois. Et qui a même fini par récolter une mise à pied suite au like de la vidéo de Patrice Evra, et sa sortie en boîte de nuit après le naufrage face à Manchester United en Ligue des Champions. Après ça, on imagine que Tuchel a lâché l’affaire…