PSG : Trop critiqué, Neymar risque de partir

Dans : PSG, Ligue 1.

Elu meilleur joueur de la saison en France, Neymar a réussi ce petit tour de magie sans être présent lors des trois derniers mois de compétition.

De quoi démontrer que le Brésilien est sur une autre planète par rapport à ses concurrents, à Paris ou ailleurs. Néanmoins, la première saison de l’ancien joueur du FC Barcelone dans la capitale laisse un goût d’inachevé dans la bouche. Non seulement en raison de sa longue indisponibilité sur blessure, mais aussi de sa façon de jouer qui lui a valu des critiques de la part des consultants et du public. Entre ses grigris à répétition, son attitude chambreuse et les petites polémiques internes à Paris, Neymar s’est pris quelques tacles dans la presse. Un peu trop au goût de Sonny Anderson, qui estime que le football français ne perçoit pas toute la magie de son compatriote.

« En France, il a entendu des critiques dès qu’il se mettait à dribbler et re-dribbler son adversaire, peut-être même que cela l’a un peu bridé. Alors que c’est son jeu qui est comme ça, il faisait pareil au Barça. La France n’a pas l’habitude de ce type de joueur et peut-être qu’on ne sait pas tout à fait l’apprécier à sa juste valeur. C’est dommage parce que c’est avec ses gestes d’artiste qu’il fait venir les gens au stade et rêver les enfants. Et s’il sent qu’il ne peut pas être totalement lui-même ici, ça va le faire fuir. J’entends des remises en cause sur ce qu’il est profondément, et ça, ça me gêne. Y compris de la part d’anciens joueurs qui ont visiblement oublié qu’on a tous aimé chambrer l’adversaire, moi le premier », a fait savoir l’ancien buteur de l’OM, de l’ASM et de l’OL, qui aimerait que le talent de Neymar soit plus souvent mis en valeur, même avec les quelques défauts que cela entraine.