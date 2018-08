PSG : Trois négociations en cours à Paris pour renforcer le PSG !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

La vente de Gonçalo Guedes à Valence semble avoir redonné de l'ardeur du côté du Paris Saint-Germain et cela alors que l'on est à moins de quatre jours de jours de la fin du mercato estival. En effet, ce mardi après-midi, Paris-United annonce que des négociations sont en cours au Peninsula, le palace parisien appartenant au Qatar, et ces discussions concernent non pas un, non pas deux, mais trois renforts possibles pour le PSG d'ici vendredi minuit.

En effet, selon le site spécialisé, Antero Henrique a rencontré successivement les agents de Sergej Milinkovic Savic, le milieu de terrain international serbe de la Lazio, puis ceux de Stanislav Lobotka, le milieu slovaque du Celta Vigo et enfin le représentant de Juan Bernat, le latéral espagnol du Bayern Munich. Ces rendez-vous avec le directeur sportif du Paris Saint-Germain annoncent clairement des renforts à venir, même si Antero Henrique est assez doué pour cacher son jeu jusqu'au dernier moment.