PSG : Trois mouvements au milieu ? Leonardo attend le mercato

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Pris par le temps et par le dossier Neymar, Leonardo n’a pas pu tout faire cet été sur le marché des transferts.

Ses premiers mouvements sont tout de même appréciés au PSG, mais la seconde vague devrait intervenir au milieu de terrain au mois de janvier. Le directeur sportif n’est pas du tout satisfait par deux joueurs : Leandro Paredes qui n’est pas au niveau de l’investissement réalisé, et Julian Draxler qui n’a jamais véritablement répondu aux attentes. Deux milieux axiaux sur le départ pour faire de la place à nouvel arrivant : Emre Can.

Tuttosport annonce ainsi que le Paris Saint-Germain est avec le Bayern Munich le club le plus pressant pour trouver un accord avec l’international allemand, qui n’a plus les faveurs de son club. La Juventus était allé le récupérer librement de Liverpool en 2018, avec un rendement mitigé et surtout un salaire XXL. Avec un contrat allant jusqu’en juin 2022, seul un transfert est envisageable, et le club italien espère en récupérer au moins 20 ME. De quoi provoquer un arrangement avec le PSG, qui pourrait tenter d’inclure un joueur dans l’échange. Même si à l’heure actuelle, Draxler a surtout des courtisans en Angleterre (Tottenham), tandis que Paredes ne fait pas rêver grand monde.