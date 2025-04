PSG ‍: Trois joueurs accusés en interne ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain se fait secouer depuis sa défaite contre Nice, le club de la capitale ayant envoyé des signaux négatifs avant de se déplacer à Londres pour affronter Arsenal pour une place en finale de la Ligue des champions. Trois joueurs sont au cœur des critiques.

Le PSG n'arrivera pas mardi sur la pelouse de l'Emirates Stadium avec une sérénité absolue. Il est vrai que depuis la défaite à Villa Park (3-2), la belle mécanique parisienne est déréglée. Luis Enrique a fait tourner son effectif lors de plusieurs matchs, et même si vendredi, face à Nice, il avait aligné son équipe-type, l'élastique a fini par craquer. Alors que le Paris Saint-Germain venait de livrer deux matchs très mitigés contre Le Havre et Nantes, Nice a finalement fait céder une formation jusque-là invaincue en Ligue 1 cette saison. Malgré une domination énorme, la défense parisienne n'a pas été à la hauteur, et les attaquants ont fait preuve de fébrilité comme en début de saison. Et deux jours du PSG sont pointés du doigt : Vitinha, Nuno Mendes et Joao Neves.

Un trio inquiète le PSG

Les trois joueurs portugais ne sont plus au niveau de ce qu'ils ont montré depuis le début de l'année 2025, et certains estiment que suite à ces performances, Vitinha, Nuno Mendes et Joao Noves ont légèrement pris le melon et n'ont pas digéré les compliments reçus pendant des semaines dans toute l'Europe. Dominique Sévérac, journaliste du Parisien, explique que dans les couloirs du PSG, on est persuadé que les trois footballeurs portugais doivent se reprendre sérieusement. « Le staff parisien s’agace de certains comportements. Les noms n’ont pas filtré, mais les coupables sont facilement identifiables. Depuis quatre matchs, quand il a joué, Vitinha a fait preuve d’une forme de suffisance répétée, dans son placement, ses nombreuses touches ou ses interventions, comme cette aile de pigeon lors d’une attaque des Anglais à Villa Park (...) En interne, certains regrettent que les éloges aient un peu étourdi des éléments peu habitués à évoluer sous la lumière. C’est le cas de Vitinha donc, mais on peut penser également à Nuno Mendes, double buteur en quart de finale de la Ligue des champions, et totalement dépassé contre Nice vendredi soir. João Neves, non plus, ne paraît pas digérer complètement les premiers compliments », explique le journaliste, qui cite également Marquinhos, qui, malgré son expérience, semble voir revivre les fantômes du passé, lui qui est le dernier joueur à avoir connu la remontada.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Les footballeurs parisiens ont désormais jusqu'à mardi pour se remettre la tête à l'endroit, même si Luis Enrique a fait savoir que la défaite face à Nice ne l'inquiétait pas plus que cela. L'entraîneur espagnol a bien vu que son équipe était dominatrice, mais que c'est un défaut d'efficacité qui avait empêché le PSG de s'imposer et de continuer sa série. Sauf que face à Arsenal, Ousmane Dembélé et ses coéquipiers vont devoir retrouver le chemin des filets comme cela a été le cas comme durant une grande partie de cette année 2025.