PSG ‍: Trois géants anglais se jettent sur Kolo Muani

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En négociations depuis trois mois, le transfert de Randal Kolo Muani à la Juventus Turin est tombé à l’eau. Une aubaine dont souhaitent profiter trois géants de Premier League ce lundi.

Quel avenir pour Randal Kolo Muani ? L’attaquant du Paris Saint-Germain est tombé de haut ces dernières heures en apprenant que son transfert à la Juventus Turin était définitivement tombé à l’eau. Faute d’accord avec le PSG, les Bianconeri ont activé une piste de secours et s’apprêtent à faire signer Loïs Openda en provenance du RB Leipzig. L’enjeu est maintenant de trouver un nouveau point de chute pour Randal Kolo Muani et logiquement, les yeux des observateurs se tournent vers la Premier League. Selon les informations de RMC, trois clubs anglais sont très intéressés par la possibilité de recruter le buteur de l’équipe de France lors de ce dernier jour du mercato : Aston Villa, Tottenham et Newcastle.

Kolo Muani a une cote énorme en Angleterre

PSG : Kolo Muani, une offre miraculeuse est arrivée https://t.co/ZeO523q8Un — Foot01.com (@Foot01_com) September 1, 2025

Le club entraîné par Unai Emery aura fort à faire car les Spurs souhaitent faire venir un attaquant après le départ de Son et la blessure de Maddison. Newcastle est dans une situation similaire après avoir perdu Alexander Isak, lequel va s’engager dans les prochaines heures du côté de Liverpool pour 150 millions d’euros. Le Paris Saint-Germain s’attend donc à recevoir des offres de la part des clubs anglais dans la journée. La question est maintenant de savoir si Aston Villa, Newcastle et Tottenham proposeront des transferts secs au PSG pour recruter Randal Kolo Muani, ou s’ils privilégieront un prêt. Du côté de Luis Campos, l’urgence est en tout cas réelle pour se délester d’un joueur au salaire colossal et qui n’entre plus dans les plans de Luis Enrique.