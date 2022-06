PSG : Triste pour Messi, Laporta lui fait une promesse

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Parti pour prolonger le contrat de Lionel Messi l’été dernier, le FC Barcelone l’avait finalement laissé libre pour des raisons économiques. Depuis, le Barça n’a jamais rendu hommage à sa légende. D’où la promesse du président Joan Laporta.

Considéré comme le plus grand joueur de l’histoire du FC Barcelone, Lionel Messi a pourtant quitté le club catalan par la petite porte. L’été dernier, l’attaquant argentin s’apprêtait à prolonger son contrat lorsque le président Joan Laporta lui annonçait qu’il ne pouvait pas se permettre de le conserver pour des raisons économiques. Un coup dur pour la Pulga qui avait rejoint le Paris Saint-Germain suite à des adieux précipités. Quelques mois plus tard, les socios du Barça n’ont pas digéré.

Laporta prévoit un hommage pour Messi

C’est pourquoi Joan Laporta a promis d’honorer Lionel Messi pendant l’assemblée générale du club jeudi. « Leo nous a tout donné. Je suis triste depuis ce qui s'est passé, a confié le dirigeant dans des propos relayés par ESPN. Je m'engage dans toutes les solutions qui existent pour reconnaître tout ce que Messi a apporté au Barça, j'en prendrai l'initiative ou bien je soutiendrai celui qui le fera. Pour moi, Leo aura toujours été au Barça. A ce moment, les circonstances nous ont poussés à faire ce que l'on a fait. Mais ça ne peut pas gâcher l'hommage qu'on lui doit. »

« Tôt ou tard, plus tôt j'espère, on pourra rendre hommage à un joueur qui nous a apporté tant d'années de gloire. Sans lui, on n'aurait pas connu les 20 dernières années du Barça. Il a été la pierre angulaire de toutes les équipes du club dans cette période. Cela me rend triste et tant qu'on ne trouvera pas une solution, et j'espère qu'on me conseillera, je resterai triste parce qu'on doit trouver une solution. On lui doit une reconnaissance éternelle pour tout ce qu'il a fait », a insisté Joan Laporta, qui n’a plus les faveurs du clan Lionel Messi.