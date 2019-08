PSG : Trapp vendu 10ME, Paris prêt à recruter un numéro 1 ?

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga.

Tandis que Thomas Tuchel semble avoir fait d'Alphonse Areola le gardien de but numéro 1 du Paris Saint-Germain, du moins pour l'instant, l'avenir de Kevin Trapp semble devoir s'écrire loin du club de la capitale. En effet, le club de Francfort, où le portier allemand avait été prêté la saison passée, aurait fait une nouvelle offre au PSG, avec la possibilité pour Paris d'empocher 10ME, ce qui serait une bonne affaire, Kevin Trapp n'ayant plus qu'un an de contrat avec le Paris SG. Du côté de la formation de Bundesliga on affiche une confiance relativement grande concernant une fin positive dans ce transfert du gardien de but.

Mais si Kevin Trapp quitte le Paris Saint-Germain, il est évident que le dossier d'un nouveau gardien de but va se poser pour Leonardo. Et il faudra savoir si le directeur sportif brésilien du PSG se contentera de recruter un gardien remplaçant qui ne fera pas d'ombre à Alphonse Areola ou bien si Paris misera un gros paquet d'argent pour faire venir un potentiel portier numéro 1. Car le Champion du monde parisien a toujours du mal à convaincre les supporters du Paris SG, la fin de match samedi contre Rennes ayant montré qu'Alphonse Areola était parfois très fébrile lorsque cela chauffait. A Leonardo de trancher...