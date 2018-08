PSG : Trapp quitte le PSG, sa destination est une sacrée surprise !

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga, OGCN.

Kevin Trapp ne sera pas dans les buts de l'OGC Nice cette saison, alors que le nom du gardien de but allemand du Paris Saint-Germain était chuchoté au Gym depuis plusieurs jours. Le club azuréen semblant en quête d'un portier supplémentaire, après le début de saison raté de Yoan Cardinale, un prêt de Kevin Trapp semblait imminent, les dernières discussions étant sur la part du somptueux salaire de ce dernier que Nice devrait prendre à sa charge.

Mais, ce jeudi après-midi coup de théâtre dans le dossier Kevin Trapp. En effet, Eric Besnard annonce que Kevin Trapp n'ira pas à l'OGC Nice, car en fait il repart en Allemagne et plus précisément à l'Eintracht Francfort. Le journaliste de Canal+ dévoile que le gardien allemand prend cette destination pour le moins surprenante mais qu'il connaît bien, puisque c'est là qu'il jouait avant de rejoindre le PSG en 2015 moyennant 9,5ME. Trois ans plus tard, il va donc retrouver son club fétiche, où il aura évidemment beaucoup plus de temps de jeu qu'au Paris Saint-Germain où Gianluigi Buffon et Alphonse Aréola lui barrent la route.