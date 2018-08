PSG : Trapp quitte officiellement le PSG pour l'Eintracht Francfort

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

Le Paris Saint-Germain a officialisé ce vendredi midi le prêt de Kevin Trapp, promis à une saison dans les tribunes après la signature de Gianluigi Buffon. Le gardien allemand retrouve Francfort où il jouait avant de rejoindre le PSG.

« Le gardien de but est prêté au club allemand jusqu’au 30 juin 2019. Ce prêt de l’international allemand (3 sélections) n’est pas assorti d’une option d’achat. Arrivé en 2015 au Paris Saint-Germain en provenance de l’Eintracht Francfort, après une formation au FC Kaiserslautern, le gardien de 28 ans reste sous contrat avec les Rouge et Bleu jusqu’au 30 juin 2020. Sous le maillot parisien, Kevin Trapp a disputé 91 matches, toutes compétitions confondues, remportant 2 Championnats de France (2016, 2018), 3 Coupes de France (2016, 2017, 2018), 3 Coupes de la Ligue (2016, 2017, 2018) et 4 Trophées des champions (2015, 2016, 2017, 2018). Le Club souhaite à Kevin le meilleur dans les challenges qui l’attendent à nouveau à l’Eintracht Francfort, où il avait évolué entre 2012 et 2015 », rappelle, dans son communiqué le Paris Saint-Germain. Ces derniers jour, Kevin Trapp avait également été évoqué du côté de Nice.