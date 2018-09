PSG : Transfert ou pas, Draxler raconte son mercato

Dans : PSG, Mercato.

Les matchs internationaux de septembre sont aussi un moyen pour certains de délier leur langue, quelques jours seulement après la fin du marché des transferts.

Dans la presse de leur pays, quelques jours profitent du voyage pour donner le fond de leur pensée. C’est notamment le cas de Julian Draxler, qui aurait pu quitter le PSG sachant que, en dépit du fait que Thomas Tuchel l’apprécie, son temps de jeu risque d’être limité. Mais le joueur offensif allemand, parfois annoncé vers le Bayern Munich, le FC Séville ou le Milan AC, a fait savoir haut et fort qu’il n’avait pas dit son dernier mot au sujet de la réussite de son aventure à Paris.

« Le projet à Paris est très ambitieux. La concurrence est très forte, surtout à mon poste avec Kylian (Mbappé) et Neymar qui sont tous deux parmi les plus grands joueurs du monde. L’été dernier, je n’avais aucune raison de partir. Les choses n’ont pas changé. La saison dernière, j’ai joué 47,48 matches et je suis convaincu que ce sera pareil cette saison. J’aime le club et la ville. Je me sens bien ici, donc c’est pour ça que je n’avais aucune raison d’aller voir ailleurs », a fait savoir, pour Sport1, un Julian Draxler persuadé qu’il aura sa chance régulièrement cette saison. Pour le moment, avec trois apparitions pour 35 minutes de temps de jeu en Ligue 1, l’Allemand prend son mal en patience…