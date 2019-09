PSG : Tout ne peut pas lui sourire, ce plan de Leonardo tombe déjà à l'eau

Dans : PSG, Mercato.

Concentré très logiquement sur le marché des transferts jusqu’au début du mois de septembre, Leonardo a plutôt fait l’unanimité avec ses choix, y compris ceux de dernière minute. Arrivé seulement il y a trois mois, le directeur sportif va désormais se pencher sur d’autres dossiers, et notamment les prolongations de contrat. Il rêve de faire signer pour un nouveau bail Edinson Cavani, qui possède une valeur marchande non négligeable, mais l’Uruguayen se voit plutôt partir en fin de contrat au mois de juin. Même chose pour Thiago Silva. Alors que cette semaine, des négociations bien avancées ont été annoncées entre le défenseur central et le club parisien, son agent est venu calmer tout le monde.

« Aujourd’hui, nous ne pensons pas à une prolongation. Le contrat expirant ne nous gêne pas. Nous n’avons pas de réunion prévue avec le club. S’il peut partir dans un autre club à partir de janvier ? Nous verrons… Aujourd’hui, Thiago et moi n’avons pas encore abordé ce sujet. On n’est pas pressé. Et en ce qui nous concerne, on n’a pas d’inquiétude », a livré Paulo Tonietto à TMW. Si un départ en fin de contrat est bien une possibilité, un transfert au mois de janvier sera quasiment impossible, absolument personne en Europe ne pouvant se payer le salaire de l’ancien milanais, surtout qu’il aura tout de même 35 ans dans quelques jours.