PSG ‍: Toulouse annonce un mur anti-Dembélé

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Adversaire du Paris Saint-Germain ce samedi soir au Stadium, Toulouse se méfie particulièrement d’Ousmane Dembélé. L’attaquant du Paris Saint-Germain possède une redoutable efficacité depuis quelques rencontres. D’où le plan prévu par l’entraîneur toulousain Carles Martinez Novell.

Alors qu’il suscitait des moqueries il n’y a pas si longtemps, Ousmane Dembélé inspire maintenant de la peur. Et pas seulement pour sa capacité à percer les défenses par ses dribbles et accélérations. Son incroyable efficacité représente un motif d’inquiétude pour tous ses adversaires. Toulouse, qui s’apprête à recevoir le Paris Saint-Germain ce samedi soir, n’est pas non plus serein avant de croiser la route du Français. L’ailier désormais aligné en pointe débarque avec une série de huit matchs avec au moins un but inscrit, pour un total de 15 réalisations.

🔴 Entrevista SPORT



🗣️ El técnico del Toulouse desvela cuáles pueden ser las claves para parar al galo, imparable en este 2025 con el París Saint-Germain



✍️ @Clauespi8 https://t.co/PhzOD8yyQ9 — Diario SPORT (@sport) February 15, 2025

Pour mettre un terme à cette folle dynamique, l’entraîneur des Violets Carles Martinez Novell va donc revoir ses plans défensifs. « Nous avons joué contre Dembélé à de nombreuses reprises ces dernières années, c'est vrai que son état de forme est étincelant au niveau des buts, a reconnu l’Espagnol dans un entretien accordé à Sport. A chaque fois que j'ai préparé un match contre le PSG, il faisait partie des joueurs à contrôler à cause de sa variété, pour tout ce qu'il génère, et parce que même dans les moments où il ne marquait pas autant de buts, c'était vraiment un joueur qui provoque beaucoup de déséquilibre et qui t'oblige constamment à avoir une couverture défensive et à avoir un bon placement ».

Dembélé sera bien entouré

« A d'autres moments, ce n'était pas lui qui marquait, mais il faisait en sorte que d'autres joueurs marquent, a poursuivi Carles Martinez Novell. Maintenant nous savons qu'il est très efficace devant le but, nous devons logiquement en tenir compte, nous devons rester ensemble et faire preuve de beaucoup de solidarité. » Autrement dit, Toulouse se prépare à mettre du monde dans la zone d’Ousmane Dembélé.