PSG : Tottenham fait saliver Lucas, et fait rager le PSG au mercato

Présent à Londres cette semaine, après le match gagné en Coupe de France face à Guingamp, Lucas Moura est convaincu qu’un transfert à Tottenham est désormais la meilleure chose qui puisse lui arriver. L’ailier estime que le jeu des Spurs et l’exposition de la Premier League peuvent lui permettre, en cas de belle fin de saison, de garder espoir en une participation à la Coupe du monde 2018 avec le Brésil. Encore faut-il que les deux clubs s’entendent car selon Sky Sports, si l’ancien de Sao Paulo attend désormais le feu vert du club francilien pour signer à Tottenham, la formation londonienne n’est pas du genre à casser sa tirelire sans une bonne et longue négociation.

Ainsi, c’est toujours pour le moment un prêt avec option d’achat qui est proposé par la formation anglaise, alors que le PSG se montre ferme sur ce point, et souhaite absolument un transfert sec dès le mois de janvier. Pour obtenir gain de cause, Paris est prêt à revoir ses objectifs à la baisse, et ne réclamer que 25 ME. Un prix discount qui devrait permettre de faire mieux que la dernière offre du Bétis, qui était prêt à mettre une option d’achat obligatoire à 18 ME pour le Brésilien. Mais Tottenham le sait bien, le PSG n’est pas forcément en position de force dans ce dossier, puisqu’une vente ferait le plus grand bien aux finances du leader de la Ligue 1, alors que l’UEFA a la comptabilité parisienne à l’œil ces dernières semaines.