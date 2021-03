PSG : Tirage Ligue des Champions, les deux équipes à éviter !

Dans : PSG.

C’est ce vendredi à Nyon que le tirage au sort des quarts et des demi-finales de la Ligue des Champions aura lieu.

Le PSG, dernier club français encore qualifié, sera ainsi fixé sur son parcours éventuel à réaliser jusqu’à un possible retour en finale de cette épreuve. En dehors de la Juventus et du FC Barcelone, tombés en 1/8e de finale, la plupart des favoris attendus sont au rendez-vous. Et cela donne un plateau assez vertigineux, même si les tendances laissent transparaitre deux équipes plus abordables. Selon les bookmakers et les médias européens, deux formations ne sont en effet pas considérées comme des candidats à la victoire finale : il s’agit du FC Porto et du Borussia Dortmund. Le club portugais a tout de même réussi l’exploit d’éliminer la Juventus, à 10 contre 11 qui plus est. Le club de la Ruhr a lui marché sur Séville, emmené par un Haaland plus fort que jamais. Il s’agirait alors de retrouvailles après la qualification du PSG contre le Borussia l’année dernière. S’il tombait sur Dortmund ou Porto, le Paris SG ne bondirait pas forcément de joie, mais pourrait se dire qu’il a évité le pire.

Le Bayern et City en épouvantail

En effet, le Bayern Munich, champion d’Europe en titre, et Manchester City, devenu une véritable machine en cette deuxième partie de saison, sont considérés comme les favoris de la compétition. Des retrouvailles avec le club bavarois pourraient donner des cauchemars aux joueurs parisiens, mais il faut bien faire tomber le champion pour prendre sa couronne. Et le PSG dans tout ça ? Il arrive très souvent en troisième position derrière le Bayern et City, et a de quoi faire peur à tous les autres adversaires, surtout si Neymar revient en forme au bon moment.

Le Real et Chelsea reviennent fort

Pour tout le monde, le chemin est en tout cas encore long, surtout qu’il y a trois autres adversaires dont le profil est difficile à cerner. Chelsea et le Real Madrid montent en puissance ces derniers temps malgré une saison délicate. Les Blues de Thomas Tuchel sont intraitables depuis la prise de fonction de l’Allemand, tandis que le Real de Zidane s’appuient sur des stars qui reviennent à leur meilleur forme, comme Sergio Ramos, Benzema, Modric ou Kroos. Enfin, Liverpool reste un mystère, aussi solide en Europe que fragile en championnat, où les mauvais résultats s’enchainent pour un effectif qui semble à bout de souffle.