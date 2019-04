PSG : Thomas Tuchel rêve de tout changer à Paris !

Dans : PSG, Ligue 1.

Totalement dépité par la performance de ses troupes face à Montpellier, et bien conscient qu’il n’avait plus les ressorts pour réveiller ses joueurs, Thomas Tuchel a fait entendre un discours nouveau après la défaite de ce mardi soir. Les manques de son effectif sont trop criants, et il rêve d'un grand changement au cours de cet été, cette fin de saison manquée lui restant en travers de la gorge. Une déception qui pourrait aider l’entraineur allemand à faire un grand coup de ménage dans son effectif, comme il l’a clairement laissé entendre à la suite de la défaite dans l’Hérault.

« Nous avons des joueurs qui sont trop utilisés. C'est ça la situation. Ça ne suffit pas pour jouer à notre niveau. Donc les joueurs sont dans une zone de confort et il n’y a pas assez de concurrence. Il y a trop d'erreurs défensives individuelles, ce n’est pas possible de faire des erreurs faciles. On en a fait 3. La situation est toujours la même. On a que 15 joueurs dont 2 du centre de formation. C'est comme ça depuis janvier, c'est trop. Un grand changement pour la saison prochaine ? Oui, ça peut se faire », a expliqué un Thomas Tuchel qui n’a épargné qu’un seul joueur, le jeune Colin Dagba qui selon lui est le seul à se mettre au niveau à chaque rencontre. Le message est passé en tout cas, surtout auprès des dirigeants.