PSG : Thierry Henry accuse après une polémique bidon sur Neymar

Dans : PSG, Liga.

Sans que l'on ne sache réellement pourquoi, des propos prêtés à Thierry Henry sur Neymar sont ressortis ce mercredi matin, l'ancien joueur des Bleus et d'Arsenal expliquant que le joueur brésilien était dans l'ombre de Lionel Messi et qu'il devait changer de sport s'il ne voulait plus l'être. Mais, via Twitter, Thierry Henry a confié sa stupéfaction que certains osent faire croire que sa déclaration datait de ces derniers jours et était lié à l'actualité de Neymar au PSG.

« Certains journalistes devraient se relaxer. Quand ils m’ont demandé l’année dernière si Neymar Jr avait quitté le FC Barcelone parce qu’il était dans l’ombre de Lionel Messi, j’avais répondu que premièrement je n’avais aucune idée des raisons de ce départ, deuxièmement que l’ensemble des footballeurs de la planète était dans l’ombre de Messi, et qu’à partir de ce raisonnement toutes les équipes devraient arrêter et que c’est peut-être pour cela que moi aussi j’avais arrêté (c’est une plaisanterie ahahahaha). Apparement, certains de mes propos se sont perdus.... », a lancé, via les réseaux sociaux, Thierry Henry, étonné de cette vraie fausse polémique sur Neymar.