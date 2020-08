PSG : Thiago Silva, un bug entre Tuchel et Leonardo ?

Dans : PSG.

Le capitaine du Paris Saint-Germain n'a pas soulevé la Ligue des champions dimanche soir, mais Thiago Silva est visiblement au coeur des débats en interne.

Thiago Silva était tout aussi touché que ses coéquipiers du PSG après la défaite en finale de la Ligue des champions face à Munich. Car le capitaine et défenseur du club de la capitale savait qu’il disputait probablement là son dernier match sous le maillot du Paris Saint-Germain. C’est du moins ce qu’il a clairement dit après la rencontre. « C’était mon dernier match, et cette défaite c'est encore pire pour moi. Comme l'a bien dit le président, il faut continuer. De bonnes choses vont arriver aussi. Ce ne sera pas avec moi comme joueur mais peut-être que je reviendrai après, faire quelque chose avec le club (...) A titre personnel, j’ai encore envie de jouer trois ou quatre ans. J'ai envie de me préparer pour jouer la Coupe du monde au Qatar en 2022 », a confié Thiago Silva, qui en mai dernier avait pris comme un uppercut la décision annoncée en personne par Leonardo, à savoir que son contrat au Paris Saint-Germain ne serait pas prolongé.

Si Thiago Silva est persuadé d'être sur le départ, Thomas Tuchel a jeté un pavé dans la mare en conférence de presse, affirmant qu’il devait parler avec Leonardo, car l’entraîneur allemand estime de son côté que son défenseur mérite de rester au PSG. « Je dois parler avec Leonardo. C’est un plaisir d’avoir un capitaine avec une telle personnalité. Sa qualité est exceptionnelle. Il a prolongé de deux mois, il a laissé son corps, son énergie. Il a tout donné pour gagner ce tournoi. Il aurait mérité de gagner cette Ligue des champions. Je suis fier d’avoir eu Thiago comme capitaine. On va parler avec le club, avec lui, pour clarifier la situation et pour continuer. Quelle que soit la décision, il sera dans mon cœur. C’était incroyable de l’avoir à mes côtés », reconnaît l’entraîneur allemand du Paris Saint-Germain, qui semble vouloir éventuellement plaider la cause de son défenseur face à Nasser Al-Khelaifi et Leonardo.