PSG : Thiago Silva rêve de faire craquer Paris !

Thiago Silva a beau avoir 35 ans, il demeure de loin le défenseur le plus performant du Paris Saint-Germain, si l’on considère que Marquinhos est un milieu de terrain dans l’esprit de Thomas Tuchel. Régulier, le capitaine du PSG affiche une forme étincelante. Néanmoins, la situation actuelle n’est pas parfaite pour l’ancien du Milan AC, en fin de contrat en juin 2020. Et clairement, l’objectif de Thiago Silva est de convaincre le Paris Saint-Germain de lui offrir une prolongation, comme il l’a indiqué à la veille du choc de Ligue des Champions sur la pelouse de Galatasaray.

« Je crois que ce n’est pas que cette saison que je commence fort. L’année dernière aussi, j’avais bien débuté. Je me sens bien, je suis plus tranquille dans ma tête comme je le disais. J’ai la pression de bien jouer, pour prolonger. Je connais ma qualité. Je sais ce que je peux donner pour l’équipe. J’espère qu’à la fin de la saison, on pourra célébrer l’exercice. Après ? On verra bien ensuite si je prolonge, si le club veut me prolonger » a indiqué Thiago Silva en conférence de presse, lequel avoue sans langue de bois qu’il se met une pression d’enfer pour briller, et convaincre Paris de le prolonger. Reste à voir si Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo souhaiteront offrir un nouveau bail au capitaine francilien…